الإعلامي هشام الصيفي يزور مركز أورام الفيوم لدعم مرضي السرطان

الجمعة 29/أبريل/2022 - 06:05 م

حرص الإعلامي هشام الصيفي مُقدم برنامج مذيع الخير، على زيارة مركز أورام الفيوم، وذلك لدعم مرضي السرطان.

وأعرب "الصيفي" عن سعادته بإنشاء صرح طبي عظيم في محافظة الفيوم، ليخدم 9 مليون مواطن من محافظات شمال الصعيد، وأشاد أيضًا بالمجهود المبذول من مجلس الادارة والعاملين بمركز الاورام ومن أطباء وموظفين والانجازات التي تحققت والتي كانت بمثابة حلم للأهالي.

وخلال زيارته لـ مركز الأورام، ناشد "مذيع الخير " كافة الإعلامين والفنانين والشخصيات العامة بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة المرضي في محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم المعنوي لمرضى الأورام وأيضًا إستكمال كافة الأجهزة بالمركز، وبناء مستشفى لجراحة مرضى الأورام بالفيوم.

يذكر أن، هشام الصيفي قام بتصوير إعلان مجانًا لمركز أورام الفيوم يتم نشره عبر منصات السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة، وذلك دعمًا لالاف مرضي السرطان في شمال الصعيد.

برنامج مُذيع الخير من تقديم الاعلامي هشام الصيفي ويهتم بكافة الاعمال المجتمعية والحالات الانسانية في محافظات مصر وحقق البرنامج انتشارًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا تخطت الـ 50 مليون مشاهدة.