بسبب كورونا.. الصين تسعى لبيع فائض الإمدادات من الغاز الطبيعي

الإثنين 25/أبريل/2022 - 01:00 م

تسعى الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لبيع فائض إمدادات الغاز لديها بسبب المخاوف من امتداد إجراءات الاغلاق لمكافحة فيروس كورونا التي تضر بالطلب من شنغهاي لمناطق أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركات كبرى، مثل سينوك ليمتد، تعرض ما لايقل عن 5 شحنات من أجل الصيف في السوق الفوري في ظل تدهور التوقعات المحلية.

وأضافت المصادر التي رفضت كشف هويتها أن الشركات تدرس تفريغ مزيد من الشحنات عند تشديد إجراءات مكافحة كورونا في الصين.

ويشار إلى أن نحو نصف استهلاك الغاز في الصين يقع في الأقاليم التي صنفتها الحكومة ذات خطورة مرتفعة أو متوسطة بسبب كورونا.

يذكر أن الصين لا تنتج أي غاز طبيعي مسال محليًا للتصدير، لذلك تحاول الشركات إعادة بيع الشحنات لمشترين جدد في آسيا.