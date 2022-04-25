الإثنين 25/أبريل/2022 - 12:02 م

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم الاثنين، وفاة أكبر معمرة في العالم وفقاً لموسوعة جينيس عن عمر يناهز 119 عاما.

و بحسب وكالة سبوتنيك، و لدت كين تاناكا في 2 يناير 1903 في منطقة فوكوكا الجنوبية الغربية باليابان، وكانت تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بألعاب الطاولة وحل مسائل الرياضيات والمشروبات الغازية والشوكولاتة.

في سنوات شبابها، أدارت تاناكا العديد من الأعمال بما في ذلك متجر للنودلز ومتجر لكعكة الأرز، وتزوجت هيديو تاناكا قبل قرن من الزمان في عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت الخامس، بحسب وكالة "فرانس برس".

خططت السيدة لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021 ، لكن الوباء منعها من القيام بذلك.

عندما حددتها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكبر معمرة على قيد الحياة في عام 2019، سئلت عن اللحظة التي كانت فيها أكثر سعادة في الحياة، وكان جوابها: "الآن

روتينها اليومي في ذلك الوقت اشتمل على؛ الاستيقاظ في السادسة صباحا، وتقضي فترات بعد الظهر في دراسة الرياضيات وممارسة فن الخط.

قالت موسوعة "جينيس": "إحدى وسائل التسلية المفضلة لدى كين هي لعبة أوتيللو، وأصبحت خبيرة في لعبة اللوح الكلاسيكية، وغالبا ما تتفوق على العاملين في الدار".

يوجد في اليابان أكبر عدد من السكان المسنين في العالم ، وفقا لبيانات البنك الدولي، حيث يبلغ عمر نحو 28% من السكان 65 عاما أو أكثر.