بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء

الإثنين 25/أبريل/2022 - 10:07 ص

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء هو عيد قومى يحتفل الشعب المصرى به فى 25 أبريل، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين إسرائيل، حيث شهدت معارك شرسة خلال حرب 1973 كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية، حيث بذل جيش مصر وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967 ثم حرب اكتوبر المجيدة عام 1973 ثم مباحثات كامب ديفيد عام 1978 التى أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التى نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبة جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري لكن بشكل تدريجى وكان 25 أبريل هو تاريخ رحيل آخر جندى إسرائيلى من مصر وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ فى ذلك اليوم.