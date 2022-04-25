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الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 25 أبريل 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصلت  أسعار الدولار  صباح اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، استقرارها لليوم الرابع على التوالى فى البنوك الحكومية والخاصة، ومختلف شركات الصرافة، عند نفس مستويات الخميس الماضى آخر جلسات الأسبوع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 18.51 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر للدولار نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، فيما بلغت أدنى مستوياته نحو 18.42 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم 18.52 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر عند 18.52 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية عند 18.50 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 18.56 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم 18.50 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.52 جنيها للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي مستويات 18.52 جنيه للشراء، 18.60 جنيها للبيع.

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