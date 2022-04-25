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الإثنين 25 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل إصابتين جديدتين وشفاء 11 حالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55797 شفي منها 52101  حالة وتوفي 3150 حالة.

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