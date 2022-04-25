كورونا في سوريا.. تسجيل إصابتين جديدتين وشفاء 11 حالة

الإثنين 25/أبريل/2022 - 02:33 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55797 شفي منها 52101 حالة وتوفي 3150 حالة.