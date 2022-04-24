بسبب لائحة التخرج.. طلاب العلاج الطبيعي بكفر الشيخ يستنجدون برئيس الوزراء

الأحد 24/أبريل/2022 - 10:15 م

استغاث طلاب وخريجو الدفعات من الثالثة ( 2020م ) حتى السابعة ( 2024م ) بكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي من اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لسنة 2014 ( بنظام الساعات المعتمدة ) بكلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ.

وأوضح الطلاب المادة 41 ( الخاصة بنقاط المقرر ) جاءت مجحفة بحقوقهم حيث تسببت في انخفاض نقاط كل مقرر دراسي و بالتالي انخفاض المعدل الفصلي مما أدى إلى انخفاض المعدل التراكمي لكل طالب بدون وجه حق وذلك يؤدي الي ظلم بيَن ، حيث ان انخفاض المعدل التراكمي للطلاب عن نظائرهم من خريجين و طلاب كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الاخرى ( حكومي – خاص ) سيؤدي الي عدم المساواة في فرص العمل و حين التكليف مما ادى الى اذى نفسي و مادي و ادبي لطلاب و خريجي كلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ .

وتابع الطلاب في شكواهم: “جاءنا الرد بأن تلك اللائحة غير معيبة و بعيدة كل البعد عن الخطأ بعد تقديم عدة طلبات لادارة الكلية و ادارة الجامعة لتعديل تلك اللائحة”.

وأكد الطلاب انه تم صدور لائحة جديدة لسنة 2020م وتم تعديل المادة 41 ( الخاصة بنقاط المقرر) حتى يتساوى طلاب كلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ بنظائرهم من كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الاخرى ، وذلك بعد ان قمنا مجددا بتقديم عدة طلبات اخرى لادارة الكلية و ادارة الجامعة ومحاولات عديدة لاحقاق الحق و رفع الباطل عنا .

وتساءل الطلاب لماذا قد تم تعديل المادة 41 ( الخاصة بنقاط المقرر ) - عند صدور لائحة سنة 2020م - التي سبق ان طلبنا تعديلها في لائحة سنة 2014م اذا كانت غير معيبة؟، ولكننا فوجئنا بعدم تطبيق اللائحة الجديدة على الدفعات ( من 2020م حتى 2024م ) وكان ذلك مفجعاً و محزناً، حيث ان صدور لائحة داخلية جديدة لسنة 2020م دليل قاطع على وجود خلل في اللائحة الداخلية لسنة 2014 متمثل في المادة 41 ( الخاصة بنقاط المقرر ) .

وأكمل الطلاب: "كان ذلك ظلماً لنا مما سببه من اذى نفسي ومادي و ادبي حيث ان مهما بذل الطالب من جهد يجد نفسه امام درجات مقررات مرتفعة و يقابلها معدل تراكمي منخفض جدا ، وما يثبت ذلك ان لا يتعدى احد من الدفعة الثالثة ( 2020م خريجين ) تقدير " جيد جداً " ، ولم يتخرج احد بمرتبة الشرف في دفعة كاملة مكونة من 590 ( خمسمائة و تسعين) خريجاً.

وتابع الطلاب: "حين النظر الى الاختلاف التام بين اللائحتين في المادة 41 ( الخاصة بنقاط المقرر ) تم تطبيق مثال يوضح الاختلاف بين المعدل التراكمي لنفس درجات المقررات و نفس عدد الساعات للائحتي سنة 2014م و سنة 2020م .

ونرجو من سيادتكم التكرم و الموافقة على :

اولاً : تطبيق اللائحة الداخلية لسنة 2020م بكلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ على الدفعات من الثالثة (2020م ) حتى السابعة ( 2024م ) بكلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ ( خريجين و طلاب ) احقاقا للحق و تطبيقا للعدل و المساواة كما هو بيَن و واضح في المثال المرفق بهذا التظلم .

ثانياً : تعديل المعدل التراكمي للدفعات السابق ذكرها اعلاه .

ثالثاً : عدم الزام الطلاب و الخريجين بأية مصروفات ".











