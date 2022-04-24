بالفيديو.. أمير عبد المجيد يتعاون مع ناي البرغوثي في أغنية "قلبي يحدثني"

الأحد 24/أبريل/2022 - 10:16 م

أطلقت المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي أجدد أعمالها الغنائية "قلبي يحدّثني"، بالتعاون مع الموسيقار المصري أمير عبد المجيد، يعيدان فيها إحياء رائعة الشعر الصوفي لعمر ابن الفارض.

وتُعدّ "قلبي يحدثني" رابع إصدارات ألبوم "ناي الأول"، الذي يفيض بالمشاعر والتنوّع الغني والمساحات الصوتية المبهرة في أداء ناي وحسها الموسيقي، ويضمّ 12 أغنية، بعضها من تلحين وتوزيع البرغوثي، وتكتشف فيه نفسها ككاتبة أغاني ومنتجة بجانب الغناء وعزف الفلوت.

تصف ناي البرغوثي الأغنية قائلة: "تعود بنا" قلبي يحدّثني" إلى الزمن الجميل مع لمسة معاصرة، في توليفة مبدعة للأستاذ أمير بين الطابع العربي الكلاسيكي وعناصر من الموسيقى الغربية الكلاسيكية". مضيفة: "عندما سجّلت الأغنية، أغمضت عينيّ وتخيّلت نفسي في قارب في وسط نهر النيل، ألمس مياهه بأصابعي فأستنشق الحضارة المصرية العريقة والطرب والجمال".

أما المايسترو أمير عبد المجيد، الذي كتب ألحاناً لوردة الجزائرية وذكرى وعلي الحجّار وأنغام وغيرهم، فأشاد بموهبة ناي البرغوثي قائلاً: "أول ما جذبني فنياً لناي هو تناولها للغناء الألي أي تطويع الصوت للغناء كآلة موسيقية، وهي مهارة صعبة للغاية وغير موجودة أصلاً في الغناء العربي وهو ما حفّزني للبحث عنها".

وأضاف عبد المجيد "تجلّت المتعة في التحاور مع موسيقية تمتلك فهماً موسيقياً عميقاً، أعتبر ناي بمثابة ابنتي، ولي الشرف أن أعمل مع مطربة بهذه القيمة في مسيرة صعودها حيث تمتلك إمكانيات فنية عالية جداً غير متوفرة عند الكثير من الفنانين المشهورين، وتمتلك مساحة صوت واسعة وإحساس مرهف، وفي صوتها نور. وستخطو خطوات تعد سابقة في الغناء العربي عموماً".

ويأتي ألبوم "ناي الأول" ليؤكّد وصف النقاد الموسيقيين العالميين لموهبة ناي البرغوثي الموسيقية "الفريدة" فخلال تتويجها بجائزة أفضل موهبة شابة المقدّمة من مسرح "كونسيرت خباو" العريق في العاصمة الهولندية أمستردام هولندا، وصفها مدير المسرح سيمون راينينك كالتالي: "تفيض ناي البرغوثي بالموهبة وتتمتّع بحضور وتحكّم فني مذهليْن. إن حسّها الموسيقيّ لا حدود له. وسواء كانت تغني لحناً معروفاً لموسيقى الجاز أو أغنية عربية كلاسيكية أو ارتجالاً على موسيقى باخ، فهي تفعل ذلك بسلاسة".

وبعد حفلها بمقر الأمم المتحدة ممثلة لفلسطين، وصفها نجم الروك البريطاني العالمي روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، بأنها: "ساحرة جدًا، وجميلة جدًا، وواثقة من نفسها، وموسيقية رائعة".

ناي البرغوثي مطربة وملحّنة وعازفة فلوت فلسطينية وُلِدت في القدس المحتلة عام 1996. حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في الموسيقى مع مرتبة الشرف من "معهد امستردام للموسيقي" في هولندا، حيث ركزت على العلاقة بين الطرب العربي وموسيقى الجاز. ومنذ ظهورها الأول في الساحة الغنائية خلال عروض في القاهرة وبيروت عام 2011، قارنها الإعلام العربي بمطربات الزمن الجميل.



https://youtu.be/m0jmnPXff1I

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