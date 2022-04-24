نواب ونائبات قادمات: ذكرى تحرير سيناء ملحمة وطنية تعلمنا منها

الأحد 24/أبريل/2022 - 05:38 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن الذكرى الأربعين لتحرير سيناء التي تحل علينا تستدعي في العقل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة على أرض سيناء من أجل الحفاظ عليها ومجابهة بقايا الإرهاب الذي اندس في خبايا أرضها منذ حكم جماعة الإخوان، والخطوات السريعة التي تمت على هذه الأرض الطاهرة لتعويضها سنوات التهميش التى كانت تعانى منها.

وأضافت في بيان اليوم أن الدولة المصرية ما زالت تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، والدول التي تموله، وفي الوقت ذاته مستمرة في معركتها نحو التنمية والبناء ودفع عجلة الإنتاج في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة خلفتها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجهت التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لكي يسجلوا ملحمة وطنية ويعطوا دروسا لنا جميعاً في التضحية والفداء بالروح في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن.