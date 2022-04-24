إسلام السيد يكشف أوراق الأهلي والزمالك الرابحة في كأس مصر

الأحد 24/أبريل/2022 - 11:37 م

كشف إسلام السيد الناقد الرياضي، عن الأوراق الرابحة داخل فريقي الأهلي ووة للكرة الطائرة وذلك قبل المباراة الفاصلة لنهائي كأس مصر اليوم الأحد، مؤكدا أن الفريقين يمتلكان العديد من الأوراق الرابحة القادرة على حسم المباراة.

وأوضح السيد في تصريحات إعلامية، أن من أبرز الأوراق الرابحة فى صفوف نادى الزمالك وساهمت فى تتويج الفريق بلقب الدورى الممتاز مؤخرًا، الثلاثى رضا هيكل نجم الفريق العائد من رحلة احتراف فى الدورى البلغارى ومعه الثنائى المحترف الكوبى يوسيفانى هيرنانديز والبرازيلى جواوا رفائيل، فضلًا عن أحمد فتحى صانع ألعاب الفريق.

أما على صعيد فريق الأهلى، أكد الناقد الرياضي، أن الفريق الأحمر يمتلك فى صفوفه أوراق رابحة من أصحاب الخبرات وهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ومحمد عادل دولا، فضلا عن أحمد سعيد وعبد الرحمن الحسينى اللاعب الصاعد بقوة.