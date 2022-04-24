كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الأحد 24/أبريل/2022 - 07:01 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 12 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55795 شفيت منها 52090 حالة وتوفيت 3150 حالة.