"سيارة عليها آثار دماء بدار السلام" تكشف لغز جريمة قتل بالغردقة

السبت 23/أبريل/2022 - 09:39 م

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على سيارة شاب بمنطقة دار السلام قتله شابان لسرقته بالطريق الصحراوى بالغردقة.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتول بالطريق الصحراوى بالغردقة واختفاء سيارته وأثناء السير فى التحريات عثر رجال مباحث القاهرة على سيارة عليها اثار دماء بمنطقة دار السلام، وتبين أن السيارة مبلغ باختفاء صاحبها، وبتكثيف الجهود وتفريغ كاميرات المراقبة تم الوصول لشابين قاما بركنها وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهم بقتل سائقها وسرقتها بأحد الطرق بالغردقة وتم اقتياد المتهمين للتحقيق معهما.