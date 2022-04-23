مصدر في بيراميدز: انتهاء علاقة إيهاب جلال بالنادي عقب لقاء مازيمبي

السبت 23/أبريل/2022 - 03:51 م

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن إتمام الإدارة لجميع الإجراءات الخاصة بإنهاء التعاقد بشكل ودي مع المدير الفني إيهاب جلال، لتكون مباراة الفريق أمام مازيمبي والمحدد لها في الثالثة عصر الأحد، آخر مباريات المدرب على رأس القيادة الفنية للنادي.

ويخوض بيراميدز مواجهة قوية عصر الأحد، عندما يحل ضيفا على مازيمبي الكونغولي بملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن الإدارة أنهت كافة التفاصيل الخاصة بإنهاء عقد المدرب بناء على طلبه للرحيل لتدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن مواجهة مازيمبي ستكون الأخيرة لإيهاب جلال على رأس القيادة الفنية.

وأشار إلى أنه مهما كانت نتيجة مواجهة مازيمبي فإنها لن تغير من الوضع الحالي بأن المدير الفني سيرحل بعدها مباشرة، والإدارة بالفعل انتهت من إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.