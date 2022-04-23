مروة الجمال تنتهي من تصوير "دايمًا عامر"

السبت 23/أبريل/2022 - 07:49 م

انتهت الفنانة الشابة مروة الجمال الشهيرة بـ "الشرسة" من تصوير دورها فى مسلسل "دايمًا عامر"، الذي يعرض حاليًا في الماراثون الرمضاني الجاري، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.

وتجسد "الجمال" شخصية فتاة سوشيال ميديا في المدرسة التي يعمل بها مصطفى شعبان الذي يجسد دور "الأستاذ عامر"، مشرف اجتماعي.

وتعد مروة الجمال من مشاهير السوشيال ميديا وصانع محتوي شهير بدأت اللايف ستريم على فيسبوك عام 2020 إلى أن وصل لأكثر من مليون متابع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع الفيديوهات يوتيوب، لذلك قررت صناع العمل اختيارها للمشاركة فى المسلسل نظرًا لشهرتها على مواقع التواصل الاجتماعى .

وتؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة"، مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، وسينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم في دور "ميس همت"، وأحمد الشامي بدور "مستر شريف".

وتجسد الفنانة فريال يوسف دور طليقة مصطفى شعبان وأم ابنته، ويحدث بينهما العديد من المواقف بعد الطلاق واجتماعهما بسبب ابنتهما.

ويجسد الفنان صلاح عبد الله بالمسلسل، شخصية الأستاذ لطفي، وكيل المدرسة، التي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق، الذي يلعب دوره مصطفى شعبان، فيما تقوم الفنانة لبلبة بشخصية “ميس زهرة” مديرة المدرسة التي تضم قسمي “ناشونال، وانترناشونال”، وينشب بها خلافات وصراعات بين طلابها، في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

كما يجسد الفنان محمد جمعة- ضمن أحدث المسلسل- شخصية رجل نوبى يعيش في أسوان وهو صديق الفنان مصطفى شعبان، وخلال الأحداث يستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في أسوان ويحتفي بهم.

من ناحية أخري شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل دايما عامر براءة مصطفى شعبان من تهمة حيازة المخدرات، بعد ان اعترف الشاب الذي تم القبض عليه الحلقة الخامسة أن مصطفى شعبان ليس له علاقة بتوزيع المخدرات.

وفي مشهد اخر سرق موبايل ميرنا نور الدين خلال خروجها من المدرسة ولكن مصطفى شعبان استطاع ان يلحق بالسارقين ويعيد الموبايل اليها".

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل “دايمًا عامر”، حول التعليم في مصر، ويتحدث عن المعلم والطالب وولي الأمر وجميع عناصر المنظومة التعليمية، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.

ويعد مسلسل "دايما عامر" التعاون الثالث بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

يذكر أن "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري