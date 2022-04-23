ميزة جديدة لـ"واتساب" للمكالمات الجماعية

السبت 23/أبريل/2022 - 12:40 م

أعلن تطبيق "واتساب "عن طرح ميزة جديدة، تسمح بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا ، مضاعفا الرقم الي اربعة مرات بعد ان كان الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في "واتساب" 8 أشخاص فقط .

وبحسب سكاي نيوز ، اقترب "واتساب" من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل "زووم" بعد التحديث الجديد ، و اضاف واتساب بالتحديث الجديد خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.

وفي المكالمات الصوتية الجماعية ثمة إضافات أخرى مثل خلفية جديدة وتظليل على صورة المتحدث في المكالمة، مع تصميم على شكل أمواج الصوت، كما في الإذاعات.