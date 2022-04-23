عبدالرحيم علي يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة المجيد

السبت 23/أبريل/2022 - 12:18 م

هنأ الكاتب الصحفى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، الشعب المصري والأقباط في مصر والمهجر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال “علي”، إن هذه المناسبة الطيبة والمباركة هي عيد لكل المصريين وكل عام وكل المصريين الأقباط بكل خير ومحبة وسلام.

وأوضح أن الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، أكد للعالم في جميع المناسبات، مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، وأن احتفال المصريين بهذه المناسبة يدل على المحبة العميقة بين أبنائه.

وتابع، أن المصريين بطوائفهم شعب ونسيج واحد، ولن يستطيع أحد أن يفرق بين المصريين أبدًا؛ لأن الواقع والتاريخ والجينات المصرية أكدت أننا جمعيًا نقف صفًّا واحدًا من أجل بقاء مصر.