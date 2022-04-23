أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 23 أبريل 2022

السبت 23/أبريل/2022 - 09:39 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصري.

وسجّل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.44 جنيه، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.43 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر الدولار 18.40 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، اسعر الدولار إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع،

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الارتفاع، ليسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم، 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع،

كما بلغ سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى 18.45 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع،

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.43 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.40 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( قناة السويس،المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، أبوظبي التجاري،بلوم،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية ) 18.40جنيه للشراء و18.50جنيه للبيع.