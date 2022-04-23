أسعار الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022

السبت 23/أبريل/2022 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد انخفاض فى التعاملات المسائية 10 جنيهات للجرام، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1085 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 1,217 إلى 1,240 جنيه

عيار 22 1,116 إلى 1,137 جنيه

عيار 21 1,065 إلى 1,085 جنيه

عيار 18 913 إلى 930 جنيها

عيار 14 710 إلى 723 جنيها

عيار 12 609 إلى 620 جنيها

الاونصة 37,853 إلى 38,564 جنيه

الجنيه الذهب 8,520 إلى 8,680 جنيه

الكيلو 1,217,143 إلى 1,240,000 مليون

ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.

كما تشهد أسعار الذهب بشكل عام، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، ترجع لعدة عوامل، أهمها تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق، وتغير سعر الدولار،والتضخم، وبشكل عام تتجه أسعار المعدن الأصفر غالبا نحو الارتفاع ، نظرا لاقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، الذي يظل الملاذ الآمن، و أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.