اللبنانية سابين خالد تبدأ تحضيرات فيلم قصير للمشاركة به في عدة مهرجانات

الأحد 24/أبريل/2022 - 12:52 ص

تدرس الممثلة اللبنانية سابين خالد حاليا احد السيناريوهات لفيلم قصير من المقرر أن تكون بطلته وفي حال موافقتها على العمل تبدأ في تصويره للمشاركة به في عدد من المهرجانات الدولية الخاصة بصناعة الفيلم القصير.

كما تستعد الفنانة اللبنانية سابين خالد لخوض عدد من التجارب السينمائية خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر ان تشارك كضيف شرف في فيلم بحبك للنجم تامر حسني والذي يتم تصويره حاليا بشكل مكثف ليخوض به تامر حسني سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

على جانب اخر تحضر سابين خالد الي القاهرة عقب انتهاء اجازة عيد الفطر للتوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامها لمسلسل "نصي التاني" للنجم على ربيع ليكون المسلسل التجربة الثانية لها في عالم التمثيل.

ويبدأ طاقم عمل المسلسل تصويره فور انتهاء التحضيرات الخاصة ببناء الديكورات واختيار الابطال.

ولم تحدد الجهة المنتجة للمسلسل موعد عرضه وهل سيكون ضمن السباق الرمضاني المقبل أم خارجه.

وكان نجم مسرح مصر الفنان «علي ربيع» قد تعاقد منذ فترة على مسلسل درامي جديد بعنوان «نصي التاني».

وكان الجهة المنتجة للعمل قد تعاقدت بشكل رسمي مع «علي ربيع» على المسلسل المقرر البدء في تحضيراته خلال الأيام القادمة.

و المسلسل يدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

يذكر أن سابين خالد هى ممثلة لبنانية هى ملكة جمال لبنان للمغتربين للعام 2013 في دولة الإمارات

وشاركت سابين خالد في عدد من الأعمال الغنائية المصورة

وتعتبر التجربة التمثيلية الأولى لها على الشاشة الكبيرة فيلم الفيلم اللبناني “ساعة ونص خمسة” للمُخرج نديم مهنّا وكتابة كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "NM pro"