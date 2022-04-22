محمد صلاح: تجديد عقدي مع ليفربول لا يرتبط بالمال فقط والرحيل سيكون لحظة حزينة

الجمعة 22/أبريل/2022 - 02:18 م

قال النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا ينوي الرحيل عن الريدز صيف العام الجاري، حال تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2023.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لمجلة "FOUR FOUR TWO ": أنه لا يعلم إذا كان سيبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، ولكن يتبقى عام واحد في عقدي الحالي، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد.

وأضاف صلاح أن التفاوض بشأن تجديد عقدي لا يتعلق بالمال على الإطلاق، ولا أعرف ما سيحدث، ولكن الجماهير تعلم تماما رغبتي.

وشدد "مو" على أن ليفربول يعني الكثير بالنسبة له واستمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، وأعطيت النادي كل شيء ويرى الجميع ذلك وعشت الكثير من اللحظات الرائعة هنا والفوز بالبطولات والجوائز الفردية.

وتحدث محمد صلاح عن إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده قائلا: أنا لست قلقًا فالموسم الحالي لم ينته بعد، وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء، وسنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بالتعاقد.

وتابع: أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل، ولكن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي فهذا أمر مختلف.

وتطرق محمد صلاح عن بلوغه 30 عاما في يونيو المقبل، قائلا لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين من عمري، لقد سألت بعض اللاعبين، وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بخير، أنا أستمتع بالحياة وكرة القدم، ولا أهتم بالسن وأن هناك الكثير من أفضل لاعبي العالم تجاوزوا 32 و33 عاما مثل ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي ورونالدو وزلاتان، وأيضا دزيكو في إيطاليا، وأوليفييه جيرو، كلهم يؤدون بشكل مميز، لذا لست قلقا.

واعترف محمد صلاح أن الرحيل عن ليفربول لحظة حزينة، بالنظر إلى الأجواء التي أراها في أنفيلد وتعليق لافتات لي في المدرجات وهتاف الجماهير باسمي.