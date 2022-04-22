الجخ في صالون البوابة: تربيت في بيت نحاة.. والإفيهات كانت فصحى

قال الشاعر هشام الجخ أصبحت شاعرا لأن والدي ووالدتي قالا لي ذلك منذ الصغر وشجعوني فكنت أكتب وأنشر قصائدي وعمري ١٢ عاما.

وأضاف الجخ أبي وأمي أساتذة لغة عربية فكنت في بيت نحاة وكانت الإفيهات بينهم فصحى.

وحكى الجخ أنه حينما اشتكى يوما لأبيه من توسطه في الطلبات بينه وبين والدته ضحك وقال له أنت أبن أي ألف وصل.

الجدير بالذكر أن صالون البوابة تم تدشينه تحت رعاية الدكتور عبد الرحيم ليكون ملتقى الساسة والأدباء والفنانين والمثقفين ليساهم في خلق وعي لدى الشباب ويكون نقطة اتصال بين الأجيال.