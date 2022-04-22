الولايات المتحدة ترحب بافتتاح مفاوضات اتفاقية التعاون الدفاعي مع التشيك

الجمعة 22/أبريل/2022 - 03:46 ص

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس، بإعلان وزيرة الدفاع التشيكية جانا تشيرنوكوفا، بدء التفاوض على اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية عند إبرامها ستعمل على تعميق الشراكة الأمنية الوثيقة وزيادة تعزيز التعاون في عمليات الناتو، والمساهمة معًا في استمرار النمو في الأمن عبر الأطلسي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، أن هذه الاتفاقية تستند إلى أحكام اتفاقية وضع القوات التابعة لحلف الناتو (SOFA) وتشبه الاتفاقيات الثنائية الأخرى التي أبرمتها الولايات المتحدة مع حلفاء الناتو الآخرين، بما في ذلك العديد من جيران جمهورية التشيك على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأفادت الخارجية الأمريكية أن افتتاح هذه المشاورات مع جمهورية التشيك يعكس الالتزام الأمريكي بإعادة تأكيد وتنشيط التحالفات الأمريكية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة مع حماية المصالح والقيم المشتركة.