تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.
وتنشر «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم. مع تحديث المواقيت والمواعيد اليومية طوال الشهر الكريم.
تليفزيون البوابة
إمساكية رمضان | مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 22-4-2022
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تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.
تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.