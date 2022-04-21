الحلواني: احلم بالتتويج ببطولة مستر أولمبياد لكمال الأجسام

الخميس 21/أبريل/2022 - 10:53 م

"يا معافر كمل للآخر" الأغنية التي شدت بها الفنانة شيرين في شهر رمضان، تنطبق بالفعل على البطل المصري لكمال الأجسام أحمد الحلواني، الذي يحفر في الصخر من أجل تحقيق حلمه بالوصول إلي العالمية.

سافر الي أمريكا لاستكمال دراستة الجامعية، ونجح في خطف الأبصار من رياضي "اولاد العم سام" في لعبته المحببة كمال الأجسام بجانب النجاح في دراستة الجامعية وعمله الخاص ، وصعد بسرعة الصاروخ بعدما حصد العديد من البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، ليتأهل مؤخراً الي أكبر بطولة للمحترفين مستر أولمبيا، وحقق ما لم يحققه غيره من المصريين والعرب في دخول عالم الاحتراف في فئة الكلاسيك فيزيك والوصول الي سلم العالمية.

حكاية " الصقر الأسود " أحمد الحلواني إبن مدينة الثغر الاسكندرية مع عالم كمال الأجسام وكيف وصل إلى العالمية وأسرار وكواليس السفر إلى بلاد العم سام.

وأكد أحمد الحلواني بطل كمال الأجسام ان رحلته مع الرياضة بدأت في كرة القدم، الكونغ فو، ولعب القدر بتحويل مسار حياتي بدخول عالم كمال الأجسام عن طريق المدرب بيشوي وحصلت على العديد من البطولات المحليه وكانت الانطلاقة الحقيقية في بطولة العالم باسبانيا عام ٢٠١٧ وشاركت بمجهود فردى مني وحصلت على المركز الثانىً وفضية العالم ، وفي العام التالي اتجهت إلى الكلاسيك فيزيك وكان اول مصري يشارك في تلك الفئة، شارك في بطولة شيرو كلاسيك بالهند وكان عدد المشاركين ١٦٠ لاعب وحصل على المركز الثالث، ثم مستر اولمبيا اسبانيا للهواه حصل علي المركز الأول، وبطولة بيج مان اسبانيا و حصل علي المركز الأول ايضاً، ثم مستر اولمبيا ونس للهواه وحصل علي المركز التاني ثم البطولة التي أدخلته عالم الاحتراف الرسمي بطولة الكوي كلاسيك وحصل علي المركز الاول وبطاقة الاحتراف .

وأضاف البطل الملقب ب"الصقر الأسود " اتلانتيك كوست برو، هي البطولة التي حصل عليها بالمركز الاول كانت المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين لعام ٢٠٢٢ المقبلة والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر القادم، والتي سوف يشارك فيها بطل الابطال لكمال الأجسام "بيج رامي" في فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح بينما انا سوف أشارك في الكلاسيك فيزيك وزن ٩٥كيلو.

وأوضح إن السفر الى أمريكا للدراسة غير مجري حياته، وارجع كل النجاحات الي خطيبته التي كانت مؤمنة بموهبتي وساندتني في استكمال دراستي الجامعيه بعد أن حصلت على العديد من الدورات والكورسات المؤهلة للالتحاق بالجامعه الأمريكية "university of Albany Newyork " تخصص ادارة الاعمال"، وتكيفت على الأوضاع في أمريكا وكافحت للبحث عن عمل بجانب التدريب والمشاركة في البطولات المختلفة، والحمد لله لقبوني ب" الصقر الأسود "بعد أن تربعت على عرش البطولات المختلفه.

وشدد الحلواني على أن عزيمته زدات يوماً بعد يوم ولا ينظر إلى الخلف وكل تركيزه الفتره المقبله في التدريبات بجد وإجهاد وإصرار في الحصول على لقب مستر أولمبيا للمحترفين في فئة الكلاسيك فيزيك واحرم نفسي من كل شئ من أجل الوصول الهدف المنشود واتمنى ان يقف الإعلام المصري في ظهري واعاهدكم على مواصلة مشوار التحدي وأكون أول مصر وعربي وافريقيا يحصل على لقب البطولة الأكثر شهره في كمال الأجسام، وسوف أهدية بالطبع للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادات الرياضية في مصر على رأسها الوزير النشط الدكتور أشرف صبحي، وسوف أهديها ايضاً الي الشعب المصري العظيم، واتقدم بالتهنئة للجميع بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك .

في نهايه تصريحاته قال الحلواني: سوف أكون اكثر الناس سعاده في رفع علم مصر خفاقاً في البطولة المقبلة مستر أولمبيا للمحترفين ٢٠٢٢، واحلم ان تكون انطلاقة جديدة في حصد لقب مستر أولمبيا والتي حققها الصديق المحترم بطل الابطال العالمي " بيج رامي" وأن أكون ثاني لاعب يحصل على لقب مستر أولمبيا مع الفارق ان رامي السبيعي يلعب في فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح اما انا سوف العب في فئة الكلاسيك فيزيك وزن ٩٥ كيلو"دعواتكم لي بالتوفيق في أهم خطوة رياضية في حياتي. ،\