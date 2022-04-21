ارتفاع متواصل.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 21 أبريل 2022

الخميس 21/أبريل/2022 - 04:28 م

واصل سعر الدولار ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 21 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنحو 8 قروش في عدد من البنوك الحكومية والخاصة بجانب البنك المركزي المصري.

وترصد “البوابة نيوز” سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل18.43 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، ليسجل نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بعد أن كان 18.44جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما صعد سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في بنك مصر، ليسجل نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بعد أن كان 18.44 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس في بنك الإسكندرية، ليسجل نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.53 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.56 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

18.50 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

18.52 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع