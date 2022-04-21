الكشف عن النظرة الأولية لـ"تنّين أبي" والمزيد من الأعمال المناسبة للعائلة

الخميس 21/أبريل/2022 - 02:17 م

بعض من أوائل القصص التي أحببناها وصلت إلينا من خلال الكتب، فلطالما سحرتنا القصور البعيدة جدًا، وعوالم الخيال المليئة بالمغامرات، والقطط التي تتمايل راقصة وتصدح بالغناء.

احتفاءً باليوم العالمي للكتاب الموافق 23 أبريل، يُسعد نتفليكس أن تكشف النقاب عن هذه الصورة التي لم يسبق عرضها من قبل لفيلم الرسوم المتحرّكة المرتقب والمستوحى من كتاب”My Father’s Dragon” الحائز على جائزة "نيوبري" للكاتبة "روث ستايلز غانيت". يروي العمل قصة الصبي "إلمر" الذي يجد صعوبة في التأقلم مع حياة المدينة بعد انتقاله إليها مع والدته، فيهرب باحثًا عن "جزيرة وحشية" وتنّين صغير ينتظر المساعدة. وتقوده مغامراته إلى مواجهة وحوش شرسة واستكشاف جزيرة غامضة والعثور على صداقة العمر. الفيلم من بطولة "جيكوب تريمبلاي" و"غيتن ماتارازو" و"غولشيفته فاراهاني" و"دايان ويست" و"ريتا مورينو" و"كريس أوداود" و"جودي غرير" و"آلان كومينغ" و"يارا شهيدي" و"جاكي إيرل هالي" و"ميري كاي بليس" و"ليتون ميستير" و"سبينس مور الثاني" و"آدم برودي" و"تشارلين يي" و"ماغي لينكين" و"جاك سميث" بالمشاركة مع "ووبي غولدبرغ" و"إيان ماكشين".

وهذا ليس كل شيء، فنتفليكس متحمّسة لتقديم المزيد من الحكايات الخيالية والقصص والمغامرات المحبوبة مثل "بينوكيو من غييرمو ديل تورو" و "The Magician's Elephant" و التي ستُعرض جميعها قريبًا. وإذا كنت لا تطيق الانتظار حتى تُعرض هذه الأعمال، فإليك هذه المجموعة من الأفلام والأعمال التلفزيونية المستوحاة من حكايات الأطفال الكلاسيكيّة لتُشاهدها في الوقت الحالي.

بدءًا من قول "نعم" في Yes Day (صورة) وانتهاءً بمغامرات "عائلة ويلوبي" (صورة)، ستجد تشكيلة من البرامج على Netflix تناسب جميع أفراد العائلة للاستمتاع سويًا بوقت ممتع، منها "روبي في الإنقاذ" (صورة)، ومن المسلسلات "آدا تويست: العالمة الصغيرة" (صورة) و"بيض أخضر ولحم" (صورة) و"لاما لاما" (صورة) و"مغامرات كابتن أندربانتس" (صورة).

وتُذكّرو عناصر الرقابة الأبويّة سهلة الاستخدام على نتفليكس مثل استخدام رمز PIN وملخّص الأعمال التي يشاهدها الأطفال، وذلك بهدف مساعدة أهالي الأطفال على اتّخاذ القرارات السليمة لعائلاتهم.

اكتشف المزيد حول الأعمال القادمة في ما يلي:

• بينوكيو من غييرمو ديل تورو: يُعيد صانع الأفلام "غييرمو ديل تورو"، الحائز على جائزة بجائزة الأوسكار®️، تصوير القصّة الكلاسيكية لـ"كارلو كولودي" التي تدور حول دمية خشبية تُبثّ فيها الحياة بطريقة سحرية لمواساة قلب النجار الحزين، "جيبيتو". أخرج "غييرمو ديل تورو" و"مارك غاستافسون" هذا الفيلم الموسيقي الغريب الذي يعتمد في تصويره على تقنية الإطارات الثابتة، وتتناول أحداثه مغامرات "بينوكيو" العابثة والمتمرّدة أثناء سعيه لإثبات مكانته في العالم. الصورة هنا

• مغامرات آيفي وبين: عمل مستوحى من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا، ويقدّم نظرة مرحة ومُحرّكة للمشاعر تدور حول صداقة غير متوقعة بين "آيفي" الهادئ والحنون والمتأمل، و"بين" المرح والمندفع والمِقدام. ورغم تلك الاختلافات بينهما، تُثبت المغامرة أحيانًا أنّ الأضداد قد تُشكّل أفضل الصداقات.

• Roald Dahl's Matilda the Musical: يروي الفيلم، المقتبس عن المسرحية الغنائية الحائزة على جائزتي "توني" و"أوليفر"، قصّة فتاة تتمتّع بقدرات خارقة، والتي استمدّت من ذكائها الحادّ وخيالها الخصب الجرأة على اتّخاذ موقف يغيّر حياتها تغييرًا جذريًّا.

• "تنّين أبي": فيلم رائع مستوحى من الكتاب الحائز على جائزة "نيوبري" للكاتبة "روث ستايلز غانيت"، ويقدّمه استوديو الرسوم المتحركة Cartoon Saloon المرشّح لجائزة الأوسكار®️ خمس مرات، ومن إخراج "نورا تومي" المرشّحة لجائزة الأوسكار®️. ويروي العمل قصّة "إلمر" الذي يجد صعوبة في التأقلم مع حياة المدينة بعد انتقاله إليها مع والدته، فيهرب باحثًا عن "جزيرة وحشية" وتنّين صغير ينتظر المساعدة. وتقوده مغامراته إلى مواجهة وحوش شرسة واستكشاف جزيرة غامضة والعثور على صداقة العمر. الصور هنا

• "The Magician's Elephant": يلتقي "بيتر"، الذي يبحث عن أخته "أديل" المفقودة منذ فترة طويلة، صدفة بعرّافة في ساحة السوق، ويطرح عليها السؤال الوحيد الذي يشغل باله دائمًا، وهو إن كانت أخته لا تزال على قيد الحياة، فتأتيه الإجابة متمثلة في مهمة بحث عن فيل غامض وساحر حتى يستعيدها. وبذلك ينطلق "بيتر" في رحلة مروّعة لإنجاز ثلاث مهامّ تبدو مستحيلة، من شأنها أن تغيّر بلدته إلى الأبد. فيلم The Magician's Elephant من إخراج "ويندي روجرز" وهو مُستوحى من رواية "كيت دي كاميلو" الكلاسيكية والحائزة على جائزة "نيوبري" مرتين.

مدرسة الأخيار والأشرار: تجد الصديقتان المقرّبتان "صوفي" و"أغاثا" نفسيهما على طرفيّ نقيض في قصّة خيالية معاصرة. وذلك بعد أن انجرفتا إلى مدرسة سحريّة يتدرّب فيها الأشرار والأبطال الصغار للحفاظ على التوازن بين الخير والشر. العمل مستوحًى من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم للمؤلّف "سومان شيناني".