صرخة الأهالي: حي المطبعة.. وكر للتلوث وإيواء المجرمين

الخميس 21/أبريل/2022 - 09:46 ص

نعاني نحن أهالي حي المطبعة اتخاذ بعض المجهولين لسور المطبعة وكرا لهم ومقرا لتجميع القمامة رغم إن المنطقة من المفترض أنها راقية ومن المفترض أنها تنال اهتمام الدولة لكونها تحتوي على مطبعة النقود لكن المفارقة أن سور المطبعة نفسه أصبح بؤرة لهولاء الذين يأتون بالخيل والحمير والعربات الكارو ناهيك عن المشادات التي تحدث بينهم وبين أهالي المنطقة بسبب هذا المنظر والروائح الكريهة والتلوث وما تجلبه هذه القمامة من أمراض.

فضلا عن أن سور مطبعة النقود رغم أهمية المكان للأمن القومي إلا أنه تحول إلى مرتع لهولاء وأصبح بمثابة مرحاض عمومي حيث تتناثر الفضلات الآدمية بجوار السور بشكل غير حضاري ولا يليق بأي منطقة حتى لو منطقة شعبية فما بالنا بمنطقة بأهمية المطبعة التي تقع في موقع استراتيجي بين الهرم وفيصل لكنها للأسف في غياب سلطات الحي تحولت إلى مقر لهؤلاء الذين لا يراعون أهمية هذا المكان والكلاب الضالة التي باتت تمثل خطرا على أهالي المنطقة لاسيما الأطفال الصغار نهيب السلطات المعنية سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وضبط الأمور في هذه المنطقة الهامة.