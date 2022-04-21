مقلب قمامة "طارق يحيى".. بؤرة إجرام لتعذيب المواطنين يا محافظ الجيزة

الخميس 21/أبريل/2022 - 09:28 ص

تحولت أرض فضاء وسط كتلة سكنية كبيرة بالهرم إلى مقلب للقمامة دون وجود حلول جذرية لحل المشكلة، سواء برفع القمامة التي تُهدد حياة المواطنين الذين يسكنون في شارع الحاج موسى مع تقاطع شارع السويس والمتفرع من شارع يحي شاهين وطارق يحي، التعاون، الهرم، أو بمنع إلقاءها وتغريم من يقوم بذلك وبخاصة بعض عربات الكارو التي تُلقي "الرتش" والمخلفات في المنطقة المشار إليها والشوارع القريبة.

العجيب أن مقلب القمامة في أرض ملك لوزارة الزراعة "مفتوحة" لم تقم الوزارة ببناء سور حول المنطقة لمنع إلقاء القمامة، ولم تستخدمها في أي نشاط منعًا لإلقاء المخلفات الصلبة بها، فضلًا عن القمامة التي امتلأت بها المنطقة إلى الشارع نفسه بسبب إهمال وزارة الزراعة لها.

الأرض الفضاء المملوكة لوزارة الزارعة أصبحت مقلب للقمامة وإيواء المسجلين خطر، حيث تمتلئ بالأشجار المرتفعة، وهو ما يتيح لهؤلاء الجنائيين للاختباء فيها وتناول المخدرات، كما باتت تهديد لأمن المواطنين المقيمين في المنطقة.

الوضع الصحي والأمني بسبب عدم وجود سور حول هذه المنطقة يتسبب في انتشار الحشرات التي تتجمع حول القمامة، فضلًا عن الروائح الكريهه التي تنبعث على كل سكان المنطقة، ولذا يطالب المواطنون محافظ الجيزة سرعة التحرك وإزالة آثار هذه القمامة وبناء سور حول المنطقة المشار إليها، وتخصيص عامل نظافة يقوم بمهمة النظافة لهذه المنطقة بشكل يومي حفاظًا على صحة المواطنين.

كما يناشد سكان المنطقة المحافظ بسرعة فتح الجزء المغلق من شارع طارق يحي والذي تحول هو الآخر إلى مقلب زبالة، وفتح إمتداده حتى شارع ترسا تسهيلًا على المواطنين وسكان المنطقة الذين يجدون معاناة في النقل والحركة بعد الإغلاق الجزئي لشارع الهرم، وتوفير الأمان للشارع سواء من خلال إضاءة الأعمدة الموجودة فيه أو وضع كاميرات مراقبة، وقبل هذا وذاك تمهيد الطريق حتى فتحة على شارع ترسا.

1

2

3

4

5

6

7

8

9