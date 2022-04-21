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الخميس 21 أبريل 2022
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فضائيات

عمرو أبو جبل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامج "الدين بيقول أيه"

عمرو ابو جبل
عمرو ابو جبل
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حقق برنامج "الدين بيقول أيه"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أبو جبل عبر منصات قناة "etc"، نجاحا كبيرا في حجم المشاهدات خلال النصف الأول من شهر رمضان.

البرنامج ينتمي لمسابقات الشارع، حيث يقوم بطرح الأسئلة والمسابقات الدينية على الجمهور، ويقدم لهم الجوائز.

البرنامج تقديم الإعلامي عمرو أبو جبل، ويذاع طوال شهر رمضان يوميا الساعة السادسة مساءا قبل الإفطار، ويمزج ما بين كونه برنامج خفيف وبين تقديمه  للمعلومة دون التقليل من شأن الضيوف علي عكس الكثير من البرامج الأخرى التي تعتمد علي أخطاء المشاركين فيه وهذا ما يفسر إعجاب عدد من الصفحات التي يتجاوز متابعيها الملايين  علي السوشيال ميديا ويقومون بإعادة نشرها 

فهل نري هذا البرنامج بعد رمضان وتستمر القناة في تقديم هذا النوع الهادف من البرامج أم يطل علينا في رمضان فقط.

يذكر أن عمرو ابوجبل قام بتقديم عدد من البرامج في قنوات فضائية مصرية وعربية  آخرهم كان تقديمه لبرنامج "جاوب واربح" علي شاشة قناة المعالي الكويتية وبرنامج  inbox  على شاشة قناة صدى البلد.

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الدين بيقول ايه عمرو أبو جبل