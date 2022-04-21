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الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,095.36 بارتفاع قدره 2.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.30 بانخفاض قدره 1.34 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و321 ألفاً و251 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و741 ألفاً و752 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 106 صفقات.

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بورصة البحرين مؤشر البحرين العام