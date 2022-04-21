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الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 200 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى مليونين و323 ألفًا و707 والوفيات إلى 25 ألفًا و201 حالة والمتعافين إلى مليونين و294 ألفًا و565 شخصًا.

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