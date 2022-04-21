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الخميس 21 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 148 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 148 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان ارتفع إلى 1095959 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 10369 حالة.

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