كورونا في لبنان.. تسجيل 148 إصابة جديدة

الخميس 21/أبريل/2022 - 01:20 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 148 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان ارتفع إلى 1095959 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 10369 حالة.