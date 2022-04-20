مانشستر سيتي يستعيد قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك برايتون

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 11:09 م

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز الكبير على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي رياض محرز في الدقيقة 53 وفيل فودين عند الدقيقة 65 وبيرناردو سيلفا في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول بينما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز العاشر.