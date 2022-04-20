بمشاركة محمد النني.. آرسنال يقهر تشيلسي برباعية في "ديربي لندن"

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 10:57 م

شارك النجم المصري محمد النني في فوز فريقه آرسنال على مضيفه تشيلسي في ديربي لندن "برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الدوري الإنجليزي.

سجل رباعية الجانرز نيكيتا "هدفين" وسمث روي وساكا ضربة جزاء في الدقائق 13 و27 و57 و90 بينما أحرز هدفي البلوز تيمو فيرنر وازبليكوتا في الدقيقتين 17 و32.

وأشرك مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، لاعب الوسط المصري محمد النني للمرة الأولى أساسيا في التشكيل إلى جانب السويسري جرانيت تشاكا

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

وأعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي وميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية لمباراة ديربي لندن، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهدت تشكيلة تشيلسي، عودة البلجيكي روميلو لوكاكو، ليلعب إلى جانب تيمو فيرنر ومايسون مونت في الخط الأمامي.

ويجلس المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت على مقاعد البدلاء، وسيلعب بدلا منه الإنجليزي إيدي نكيتياه، خلف ثلاثي الدعم الهجومي المكون من بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وإميل سميث رو.



وجاء تشكيل الفريقين كالتالي :



تشيلسي: مندي، جيمس، كريستينسن، سار، أزبيليكويتا، لوفتوس تشيك، كانتي، ألونسو، مونت، لوكاكو، فيرنر.

آرسنال: رامسدايل، وايت، جابرييل، هولدينج، تافاريس، تشاكا، النني، ساكا، أوديجارد، سميث رو، نكيتياه.