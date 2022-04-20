تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.
وتنشر «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم. مع تحديث المواقيت والمواعيد اليومية على مدار الشهر الكريم.
تليفزيون البوابة
فيديو| إمساكية رمضان.. مواقيت الصلاة ليوم الخميس 21-4-2022
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تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.
تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.