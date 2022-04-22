محمد عادل يكشف تفاصيل الفيلم العربي القصير "القاهرة-الرياض"

الجمعة 22/أبريل/2022 - 11:39 م

كشف الفنان الشاب محمد عادل، عن تعاقده للمشاركة في الفيلم العربي القصير "القاهرة-الرياض" بمشاركة شباب الممثلين من مصر والسعودية وعدد من الدول العربية، حيث سيكون إنتاج مشترك بين البلدين.

وعن تفاصيل الفيلم القصير، أوضح عادل، أنه يتحدث عن العلاقات المصرية السعودية من منظور اجتماعي مرتبط جزئيا بالتاريخ، مشيرا إلى أن الاسم المبدأي للعمل هو " القاهرة- الرياض".

وأضاف الفنان الشاب، أن العمل يدور حول قصة صديقين مصري وسعودي يتعرفان صدفة أثناء رحلة حج ويقررا بعدها أن يعملا معا وان يكون بينهم نسب ويواجهون سويا العديد من المشكلات والأزمات التي تحاول عرقلة صداقتهم دون جدوى كما انهم يجوبان طول الوقت معا ما بين القاهرة والرياض وهو سبب اختيار اسم المسلسل.

وأعرب الفنان محمد عادل، عن أمله في أن ينال الفيلم على إعجاب جماهير الوطن العربي وأن يشارك في مختلف المهرجانات العربية والعالمية، خاصة وان العمل من بطولة نجوم من مصر والسعودية وسوريا وتونس.