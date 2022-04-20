باحثون: البرك الجوفية على قمر كوكب المشترى صالحة للحياة

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 12:44 م

أعلن باحثون في جامعة "ستانفورد" الأمريكية، أنهم توصلوا إلى أن البرك الجوفية من المياه المالحة على قمر كوكب المشترى "أوروبا"، يمكن أن تكون أماكن واعدة للبحث عن علامات للحياة خارج الأرض.

وذلك بعد أن لاحظ العلماء أن التلال المتوازية العملاقة الممتدة لمئات الأميال على "أوروبا" كانت مشابهة بشكل كبير لميزات السطح المكتشفة على الغطاء الجليدي في جرينلاند .

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية قال الأستاذ المساعد في الجيوفيزياء بجامعة ستانفورد ، داستن شرودر، "الماء السائل بالقرب من سطح القشرة الجليدية هو حقا مكان وواعد لتخيل وجود حياة".

ومن جانبه قال عالم الفيزياء رايلي كولبيرج: "توجد على الغطاء الجليدي في جرينلاند تلال مزدوجة صغيرة تشبه تماما تلك التي نراها على سطح قمر كوكب المشترى أوروبا".

ووصف الباحثون في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية كيف تشكلت حواف الجليد المزدوجة في غرينلاند، والتي هي أصغر بحوالي 50 مرة من تلك الموجودة على "أوروبا"، عندما تجمدت البرك الضحلة من المياه الجوفية وتكسر السطح مرارا وتكرارا، ما أدى إلى ارتفاع التلال المزدوجة بشكل مطرد.

وتصب المياه في الجيوب الجوفية من البحيرات السطحية في جرينلاند، لكن في "أوروبا"، يشتبه العلماء في أن المياه السائلة تدفع نحو السطح من المحيط الأساسي من خلال الكسور في القشرة الجليدية.

ويمكن أن تساعد حركة المياه هذه في تعميم المواد الكيميائية الضرورية للحياة في أسفل محيط "أوروبا"، وهكذا تتشكل المرتفعات في قمر المشتري بفعل ضغط الماء للأعلى.

ويبلغ عرض "أوروبا" 2000 ميل، وهو أصغر قليلا من قمر الأرض، وقد أصبح من المناطق المفضلة للعلماء الساعين للبحث عن الحياة في الفضاء ، وخصوصا بعدما اكتشفوا بفضل التلسكوبات الأرضية والمسابير الفضائية العابرة دليلا على وجود محيط على عمق 10 إلى 15 ميلا تحت سطحه الجليدي.