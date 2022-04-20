ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 11:11 ص

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 بقيمة 10 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 1055 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 905 جنيها، وعيار 24 نحو 1207 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8440 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1941 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.