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الأربعاء 20 أبريل 2022
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تعيين "تيموكو ميلييت كوني" نائبا لرئيس الجمهورية في كوت ديفوار

الحسن واتارا
الحسن واتارا
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أعلن الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار تعيين تيموكو ميلييت كوني، الذي يشغل منصب محافظ المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا، في منصب نائب رئيس البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن منصب نائب رئيس الجمهورية كان شاغرا منذ يوليو عام 2020، موضحا أن الرئيس الإيفواري أثنى كثيرا لى "كوني" حيث أشاد بتجربته الحكومية قبل 15 عاما وتحدث عنه باعتباره تكنوقراطيا متميزا وشخصية اقتصادية لامعة ورجل توافق واستقامة.

وأضاف الراديو أن "كوني" يبلغ من العمر 73 عاما ويشغل منصب محافظ المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا (بي سي إي إيه أو) منذ عام 2011 ويقع مقره في عاصمة السنغال داكار، ومن المقرر أن يؤدي نائب رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية قريبا.

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تيموكو ميلييت كوني كوت ديفوار