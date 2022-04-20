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الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

"العفو الدولية": الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية"

جانب من الاعتداءات
جانب من الاعتداءات علي الفلسطينيون
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وصفت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري"، مشيرةً إلى أن اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني "جريمة ضد الإنسانية".

 وفي تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت المنظمة إن "الفصل العنصري ليس مجرد أثر من الماضي، إنه واقع يعيشه الفلسطينيون- إنه يحدث حتى يومنا هذا". وذكرت كذلك أنها كمنظمة "ترصد تقارير عن أعمال قتل غير قانونية، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعقاب جماعي". وأشارت إلى أن "سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي تستمر من خلال القتل والتعذيب وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية"، موضحةً أن أعمال العنف التي تمارس بحق الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية يجب أن تنتهي".

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منظمة العفو الدولية فلسطين