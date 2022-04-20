أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل إلى 7231.43 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.8 مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل إلى 7231.43 نقطة.
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل إلى 7231.43 نقطة.