بورصة تونس تغلق على تراجع

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 12:51 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل إلى 7231.43 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.8 مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.