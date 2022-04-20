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الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تغلق على تراجع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل إلى 7231.43 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.8 مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.

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بورصة تونس انخفاض