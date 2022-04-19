الاختيار 3 الحلقة 18.. اختراق خلية أبو منير الإرهابي

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 11:50 م

شهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل الاختيار3 العديد من الأحداث، أبرزها إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية.

وتضمنت الحلقة نجاح ضباط المخابرات الحربية في اختراق خلية أبومنير الإرهابي من خلال فتاة الشرقية إسراء التى أخبرت العقيد مصطفى (يجسد دوره أحمد السقا) بعلامة عن المكان الموجودة داخله حيث رصدت سيارة وموتوسيكلين، وقال لها الأخير، إن أبومنير سيكلفها بعدة أوامر وطلب منها تنفيذ كل ما يطلب منها دون تردد او تفكير ليتأكد من ولائها.

كما نجح رجال المخابرات العامة بقيادة العقيد مروان من تفريغ هاتف أبو القاسم و التوصل لأكثر من عنصر وعدد من المصادر وشبكة إرهابية ووجوده سيوقع بعناصر مثيرين وعلاقته بصاحب مخازن سماد بالقليوبية، وطلب ضابط المخابرات العامة من أحد ضباطه في اجتماع برفع المكان.

كانت الحلقة ١٧ قد حملت اسم "أزمة السولار" وتضمنت زيارة الإخوانى محمد البلتاجي (هشام إسماعيل)، ومقابلة اللواء شبراوى (محمد رضوان) والعميد يسرى (محمد رياض) ومحمد رضوان، وتساءل لماذا لم يتم إخراج زكريا يونس (كريم عبد العزيز) من الجهاز، ويسأل عن الأسماء التي تم إرسالها للجهاز من أجل إعطائهم الجنسية المصرية، فيبلغه العميد يسرى بأن طلبه غير مقبول.

واستطاع زكريا يونس ورجاله القبض على عدد من العناصر التكفيرية المنتمية لخلية مدينة نصر التي يقودها أبو أيوب (خالد كمال) الذى يعلم بذلك ليقرر إخلاء الشقة التي يتواجد فيها ومغادرتها، ويبدأ زكريا يونس مواجهة العنصر المقبوض عليه ويدعى شحاته، بالسلاح والمتفجرات التي تم إيجادها في المخزن الذى كان يحرسه ويرفض شحاته الإدلاء بأي معلومات حتى يعنفه زكريا ويؤكد له لا يوجد واحد جلس في هذا الكرسى ولم يتحدث.

يقدم مسلسل الاختيار 3 جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة"، وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسى.. ويشارك فى بطولته العديد من النجوم الكبار على رأسهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.