نواب ونائبات قادمات: نجاحات مصر أزعجت أعداء الوطن

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 10:52 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا على كافة المحاور والأصعدة، وأصبحت محل إشادة دولية، أزعجت أعداء الوطن الذين يسعون بشتى الطرق إلى زعزعة الأمن.

وطالبت في بيان اليوم المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم المختلفة بالتكاتف خلف الدولة في مواجهة محاولات شق الصف الوطني، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الدولة من أي محاولات إرهابية أو مخططات تستهدف ضرب النسيج الوطني أو إحداث أزمات في الوقت الذي تكشف فيه الدولة مخططات الجماعة.

وأوضحت أن المواطن المصري يعي جيدا أن النجاحات التي تحققت من مشروعات كبرى وعملاقة بجانب حالة الاستقرار الأمني الذي تنعم به الدولة جعلتها مستهدفة داخليا وخارجيا من قبل جماعات لا تريد الخير لها.