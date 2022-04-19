مبادرة "بالخير جايين " تصل قرى أسيوط الأكثر احتياجا.. صور

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 09:52 م

بدأ فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتنسيق وتحت ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تنفيذ مبادرة "بالخير جايين" بالتعاون من بنك القاهرة الشريك الاستراتيجيى للمبادرة داخل محافظة أسيوط، بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقًا في القرى الأشد احتياجا، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بأنحاء المحافظة تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن مبادرة "بالخير جايين "، تستهدف دعم غير القادرين وبخاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة فى أنحاء الجمهورية، وأن التوزيع داخل محافظة أسيوط يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية العاملة في القرى المستهدفة وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلي أن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التى تكفى الاحتياجات الأساسية لأسرة مصرية مكونة من 5 أفراد، وأن التوزيع يتم خلاله مراعاة ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية وما ألزمت به وزارة الصحة المصرية في شان الحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن التوزيع داخل محافظة أسيوط بدأ من مركز منفلوط داخل قرية العتامنة، وفى مركز القوصية داخل قرى القصير ودير، وفى مركز أبو تيج داخل قرى دكران والزرابى وفى مركز أسيوط داخل قرية نجع السبع،وفى صدفا داخل قرية أولاد الياس، وفى ساحل سليم داخل قرية نزلة عمر الأخضر.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تفقد مؤخرا عرض مصغر لمبادرة "بالخير جايين" بديوان عام المحافظة، واطلع على ما تحتويه كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها، واستمع إلى شرح مفصل من خالد الشرقاوي مدير قطاع وسط الصعيد بصناع الخير حول خطة عمل المبادرة داخل المحافظة والقرى المستهدفة، وأثنى على دور منظمات المجتمع المدنى الجادة وفى القلب منها مؤسسة صناع الخير في دعم جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا.