صرف معاشات مايو قبل نهاية شهر رمضان

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 09:46 م

تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الأربعاء 20 أبريل 2022 صرف مرتبات شهر أبريل، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات مايو ليتم الصرف قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تقديم مواعيد صرف المعاشات التأمينية عن شهر مايو ليتم الصرف فى شهر أبريل 2022.

وأوضح رئيس الهيئة أن تبكير موعد صرف المعاشات التأمينية عن شهر مايو يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر وعيد القيامة المجيد.

أضاف رئيس هيئة التأمينات أن موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 يبدأ يوم الجمعة 22 أبريل 2022، بدلًا من أول مايو 2022.

وتقوم هيئة التأمينات بصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM للبنوك والبريد المصري أو عبر المحافظ الالكترونية.

وقال رئيس الهيئة، إن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى حوالي 10.7 مليون مواطن، وتبلغ قيمة المعاشات حوالي 24 مليار جنيه شهريًا.

كان رئيس الجمهورية قرر زيادة المعاشات بنسبة 13%، ويتم تقديم صرف زيادة المعاشات لتكون اعتبارًا من شهر أبريل بدلًا من يوليو، وتبلغ قيمة الزيادة عن الشهور من أبريل وحتى يونيو 9.6 مليار جنيه، وتصل التكلفة السنوية 38.4 مليار جنيه.