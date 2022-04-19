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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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إبداعات "البوابة نيوز"| ألوهات.. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الشاعر عبدالله وليد
الشاعر عبدالله وليد
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ألوهات 
لسه بتنساني أوقات
جاتني نوبة الشوق
والفرح فبعدك مات 
ابعتلي رسالة بميعاد
أو صورة أو سلامات
لو بس تشوفني حبة
و نباسي خد و هات 
انا فاكر عدا سنين
والحق بس ساعات 
بشتاق إليك اكتر
لو رحت للحكايات 
قلبي بيتكسر 
ع ذكري مَر و فات 
يا حبة حلوة مسمسمه 
أنا قلبي غاوي 
يا فرنساوي و مقسمة
علي القرب ناوي 
يا ام العيون متبسمة 
لكي مهر غالي. 
الشوق بياكل فيا انا
قرب و داوي 
و ب طله حلوة حنينة
و خدود غزالي
نحلم ببيت هيلمنا 
من حر مالي 
    

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إبداع إبداع البوابة نيوز الشاعر عبدالله وليد قصيدة ألو