إبداعات "البوابة نيوز"| ألوهات.. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 08:53 م

ألوهات

لسه بتنساني أوقات

جاتني نوبة الشوق

والفرح فبعدك مات

ابعتلي رسالة بميعاد

أو صورة أو سلامات

لو بس تشوفني حبة

و نباسي خد و هات

انا فاكر عدا سنين

والحق بس ساعات

بشتاق إليك اكتر

لو رحت للحكايات

قلبي بيتكسر

ع ذكري مَر و فات

يا حبة حلوة مسمسمه

أنا قلبي غاوي

يا فرنساوي و مقسمة

علي القرب ناوي

يا ام العيون متبسمة

لكي مهر غالي.

الشوق بياكل فيا انا

قرب و داوي

و ب طله حلوة حنينة

و خدود غزالي

نحلم ببيت هيلمنا

من حر مالي

