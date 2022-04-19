ألوهات
لسه بتنساني أوقات
جاتني نوبة الشوق
والفرح فبعدك مات
ابعتلي رسالة بميعاد
أو صورة أو سلامات
لو بس تشوفني حبة
و نباسي خد و هات
انا فاكر عدا سنين
والحق بس ساعات
بشتاق إليك اكتر
لو رحت للحكايات
قلبي بيتكسر
ع ذكري مَر و فات
يا حبة حلوة مسمسمه
أنا قلبي غاوي
يا فرنساوي و مقسمة
علي القرب ناوي
يا ام العيون متبسمة
لكي مهر غالي.
الشوق بياكل فيا انا
قرب و داوي
و ب طله حلوة حنينة
و خدود غزالي
نحلم ببيت هيلمنا
من حر مالي
إبداعات "البوابة نيوز"| ألوهات.. قصيدة للشاعر عبدالله وليد
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ألوهات
ألوهات