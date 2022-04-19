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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الأسبوع ١٥ للدوري المصري

مباراة الزمالك والإتحاد
مباراة الزمالك والإتحاد
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ١٥ للدوري المصري الممتاز ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة الترتيب برصيد ٣٢ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه الأهلي برصيد ٣١ نقطة. 

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك للفوز على الإتحاد السكندري وتحقيق النقاط الثلاثة للاستمرار على صدارة الترتيب قبل عودة منافسه الأهلي لمباريات الدوري المصري.

ويبدأ الزمالك تشكيلة مباراة اليوم ضد الإتحاد السكندري في حراسة المرمى محمد أبو جبل وفي خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري 

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