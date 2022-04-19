ads
الثلاثاء 19 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة الأوكرانية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأحداث في أوكرانيا ويتحمل مسئولية تفاقمه.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها: "ننطلق من حقيقة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل الأمد هو أحد بؤر التوتر في الشرق الأوسط، ويقوم على أساس عدم وجود تسوية سياسية، ويقع جزء كبير من المسئولية عن الوضع الحالي على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتهربان بذريعة الأحداث في أوكرانيا، من المشاركة في أنشطة "الرباعية" الدولية للوسطاء وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لمرافقة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي ويدخل فيها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "تعرب روسيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "خاصة في البلدة القديمة في القدس بما في ذلك في المسجد الأقصى".

وأشارت إلى أنه "من المثير للقلق أن الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتفاقم الأوضاع حول قطاع غزة تحدث خلال أيام دينية مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود".

ومن أجل استقرار الوضع يجري الدبلوماسيون الروس الاتصالات اللازمة مع الفلسطينيين والإسرائيليين وعواصم عربية.

ads
وزارة الخارجية الروسية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الشرق الأوسط الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي