ماذا يحدث في وزارة الزراعة.. موظفو حماية الأراضي يمنعون مدير الإدارة من دخول مكتبه؟

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 07:08 م

لليوم الثالث على التوالي، منع بعض العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، المهندس سعد عامر رئيس الإدارة من الدخول لمكتبه وممارسة عمله.

مصادر داخل الوزارة، قالت: إن "عامر"، تولى منصبه في شهر يناير الماضي بعد صدور حكم قضائي لصالحه، وذلك بعد أن اجتاز الاختبارات الخاصة بالمنصب إلا أنه لم يصدر القرار الخاص به، مما اضطره لرفع دعوى قضائية حكمت لصالحه وصدر قرار بتوليه المنصب.

وأضافت المصادر، أن المهندس سعد عامر، فتح بعض الملفات التي لم يقترب منها الكثيرون، مثل إيرادات الصندوق الخاص بالإدارة،الذي انخفض رصيده بشكل ملحوظ من 32 مليون جنيه إلى صفر خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، مضيفة أنه بدأ في تنفيذ خطة الدولة فيما يخص إعادة هيكلة الإدارة وأرشفة بعض الملفات ورقمنتها.

يشار إلى أن وزارة الزراعة، لم تصدر بيانا رسميا تفسر فيه ما يحدث داخل إدارة حماية الأراضي حتى الآن، ولم تصدر تعليماتها للعاملين بإنهاء منع مدير الإدارة من دخول مكتبه وممارسة عمله.