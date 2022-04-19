بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 06:11 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة ٣٠ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٧٣ نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر ويسعى الريدز بقيادة محمد صلاح لتصدر جدول الترتيب مؤقتا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويقود محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة كريستيانو رونالدو الذي يقود فريق مانشستر يونايتد اليوم ويسعى ليفربول للفوز اليوم بالنقاط الثلاث للحفاظ على فرص الفوز بالدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشرسة على درع الدوري.

ويتطلع محمد صلاح للعودة للتسجيل مساء اليوم في مباراة مانشستر يونايتد بعد صيام عن التهديف منذ فبراير الماضي في الدوري الإنجليزي على الرغم من اعتلاء نجم منتخب مصر صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ٢٠ هدف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي